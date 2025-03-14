Murat Ağırel yazmıştı: Gözaltına alınan Erkan Kork ve dev operasyonun bütün ayrıntıları...

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:44

Türkiye bu sabah dev bir "yasadışı bahis" operasyonuyla uyandı. Operasyon kapsamında, "Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasadışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı öne sürülen 49 zanlı gözaltına alındı.

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork da "yasadışı bahis örgütü liderliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Flash TV, Pozitifbank, Payfix'in de aralarında olduğu çok sayıda şirkete ise el konuldu.

Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL'yi bulduğu belirtilen el koyma ve operasyona konu dev suç ağı, henüz 1 hafta önce Cumhuriyet'te konu olmuştu.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, "Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler" başlıklı dört bölümlük bir yazı dizisi olarak kaleme alınıp yayınlanan köşe yazılarının sonuncusunda, soruşturmada geçen iddiaları sormak için Erkan Kork'la yaptığı yaptığı görüşmeye ilişkin şunları dile getirmişti:

"Kendisi, 2017 yılında ByLock şüphesiyle gözaltına alındığını, daha sonra serbest bırakıldığını ve hakkında takipsizlik kararı verildiğini ifade etti. Ancak el konulan dijital materyallerinin teslim edilmediğini ve dört yıl sonra yeni bir soruşturma açıldığını belirtti. Bu süreçte, sözde elde edilen dijital materyallerin aleyhine kullanıldığını ve bunun hukuksuz olduğunu öne sürdü."

"Ailesinin ne iş yaptığını ve sermaye kaynağını sorduğumda net bir cevap alamadım; yalnızca varlıklı bir aileden geldiğini ifade etti. Nefes Mücevherat’tan bozdurulan altınların annesine ait ziynet eşyaları olduğunu söyledi. Banka alımı sırasında aile ziynet eşyalarını bozdurduklarını, ancak Flash TV’yi nasıl satın aldıklarının ayrı bir konu olduğunu belirtti. Haber yapacağımı söylediğimde, Bankacılık Kanunu’nu göz önünde bulundurmam gerektiğini birkaç kez vurguladı. Kendisine bir kumpas kurulduğunu, bunun ortaya çıkacağını belirtti."

Murat Ağırel'in 8-9-10-11 Mart'ta kaleme aldığı yazılar:



Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (1)

Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (2)

Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (3)

Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (4)