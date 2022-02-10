Barış Terkoğlu, TMT tartışmalarıyla ilgili 2009 manşetlerini hatırlattı
Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından TMT için kullandığı "İllegal (yasadışı)" ifadeleri nedeniyle hedef gösterilmişti. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, "Kimse Rauf Denktaş'ın kahramanlığını kendisine siper ederek Türkiye'deki yurtseverleri susturmaya çalışmasın" dedi.
Halk TV programcısı ve gazeteci Ayşenur Arslan, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından yaptığı canlı yayında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) için kullandığı sözler tepkilere neden olmuştu.
Arslan, Falyalı'dan bahsederken "Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada'da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı.
"DENKTAŞLARIN FAZIL KÜÇÜKLERİN MÜCADELESİ OLMASA..."
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, "TMT için "Ben TMT'nin meşru bir mücadele verdiğini kahramanca bir mücadele verdiğini ve o dönem Denktaşların Fazıl Küçüklerin mücadelesi olmasa adadaki Türk varlığının tasfiye edileceğine inanıyorum" dedi.
Terkoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesine inanıyorum. Ama bir şeyi unutmuyorum. Bugün bu kadar konuşan kişiler keşke Rauf Denktaş'la, ben mesela Barış Terkoğlu birlikte mücadele ettiğimizde ne dediklerini unutmuyorum. Hatırlatayım mı mesela ne dediklerini? Önümde Sabah gazetesinin 2009 Kıbrıs seçimlerinden önceki manşeti duruyor. Ne yazıyor biliyor musunuz Denktaş işaret edilerek. 'Bu da yavru Ergenekon' yazıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti duruyor 'Yavru Ergenekon' yazıyor. Star gazetesinin manşeti duruyor 'Ergenekon yavru vatan' yazıyor. Kime diyor bunu? Kıbrıs bağımsızlığını vermiş kahraman Rauf Denktaş'a diyor bunu. Kime diyor? TMT'nin kurucusuna diyor" dedi.
"SABAH GAZETESİ, YENİ ŞAFAK GAZETESİ, STAR GAZETESİ, AKİT GAZETESİ..."
TMT'yi Ergenekon'a bağlamaya çalıştıklarını ifade eden Terkoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin Rauf Denktaş'ı Ergenekoncu ilan ettiğini ifade etti.
Terkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Rauf Denktaş o kadar saldırıya uğradılar ki TMT'yi Ergenekon'a bağlamaya çalıştılar. Rauf Denktaş'ı Ergenekoncu ilan ettiler bu gazeteler. Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Star gazetesi, Akit gazetesi. Hepsi bunu yaptılar.
TMT'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın sözlerini okuyorum. 'Ergenekon dosyası nedir, Kıbrıs'ta arıyorlar. Ergenekon dosyası eğer Türk Hükümetini düşürmek için yapılan bir hareket ise öyle diyorlar, Kıbrıs'la ilgisi ne? Ama hayır Kıbrıs'a da getirecekler. Türk Mukavemet Teşkilatı'na bağlayacaklar. Herkes TMT'ye bağlı olduğu için hizmet ettiği için şeref duymaktadır. Bu milli direniş teşkilatını kirletmeye kalkmasınlar. Bütün Kıbrıs Türklerini karşılarında bulurlar. Beni susturmak istiyorlar ama bunlarla susturamazlar.' Kime diyor bunları Ruf Denktaş Sabah gazetesine, Yeni Şafak'a diyor, Star'a diyor, Akit'e diyor. Daha da söyleyeyim mi Recep Tayyip Erdoğan'a diyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Rauf Denktaş'ı Kıbrıs siyasetinden tasfiye eden siyasetçidir. Hatırlıyorsunuz dimi Ergenekon davası klasörlerine giren konuşmaları. Hani Mehmet Ali Talat'la yapılan 'bir daha onun siyası hayatı bitti, bir daha çıkamayacak' diyen"
O yüzden kimse Rauf Denktaş'ın kahramanlığını kendisine siper ederek Türkiye'deki yurtseverleri susturmaya çalışmasın. "
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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