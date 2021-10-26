Son dakika: Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı

26 Ekim 2021 Salı, 11:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan 10 büyükelçi krizini değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Hakimler bağımsızdır, kimse emir ve talimat veremez." dedi.

Konuşmasının devamında geçmişte de kapatılmasını talep ettiği Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef alan Bahçeli, "AYM nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir. SOROS'çu Kavala'nın yanında duran bu mahkemedir. AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Tercihlerimiz kim olduğumuzun işaretidir. Önümüzdeki cuma günü cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıl dönünümü gururla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlu bir emanettir, korunup kollanması gereken bir nimettir.

Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni devamlı suretle hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Gerçekte değişen yönetim sistemidir. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Cumhuriyet tarihin dar patikasında, zalimlerin baskıları altında, emperyalistlerin saldırıları karşısında milletin var oluş onuru olarak öne çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 millet evladının şehadeti, 2194 millet evladının gazi olduğu bir dönemin hemen sonrası milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz edip ne olduğu muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ’nün ve PKK’nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"Kılıçdaroğlu bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Dost gördükleri post gördüklerine samanı dolduracaklardır. Kılıçdaroğlu, ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem millete diğer ortakları ile birlikte kazan kaldırmıştır.

Türkiye'de demokrasi yok demek egemenliğin yegane sahibi Türk milletine en ağır hakaret, en soysuz suçlamadır. Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılmayacak bir talihsizliktir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır; ne CHP eski CHP'dir ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcıdır, tahribatı ve tasfiyesi imkansızdır.

Türkiye'nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği 10'lu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Kavala şaibeli bir kişidir, teröre çanak tutmuştur.

Kısaca söylersek bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu da aynısını seslendirmiş, İP Başkanı da yeşil ışık yakmıştır. Şirret bir oyun ve tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiştir."

AYM "KAPATILSIN" ÇIKIŞI

"Kavala Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır. Kavala şüpheli ve şaibeli bir kişidir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin.

AYM öyle bir hale gelmiştir nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş’ın yanında duran, Sorosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir. AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?"