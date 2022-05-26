Barış Terkoğlu yazdı: 'TÜRKEN hakkında konuşmamız lazım'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:06

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurtdışına para aktardığını iddia etti. Paravan yapı üzerinden ABD'de oturma ve çalışma izni çıkarılmak istendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video ise Ankara'da siyaset gündemini sarsarken gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, vakıf ile ilgili dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

Terkoğlu, bugünkü "TÜRKEN hakkında konuşmamız lazım" başlıklı yazısında vakfın yönetimine dikkat çekti. "2014’te, 17-25 Aralık kavgasından kısa süre sonra, Bilal Erdoğan’ın isteğiyle kurulan vakıf Erdoğan ailesine yakın. Eski başkanı Halil Mutlu, Erdoğan’ın kuzeni. Cumhurbaşkanı’nın kızı Esra Albayrak, bir diğer akrabası Ömer Faruk Albayrak vakfın yönetiminde" diyen Terkoğlu, vakfın amacının 'öğrencilere burs, yatakhane sağlamak ve kültürel programlar düzenlemek' olduğunu hatırlattı.

Kamu yararına vakıf olması onu vergide özel kıldığını ifade eden Terkoğlu, "Belgelere göre, kurulduğu günden 30 Haziran 2020’ye kadar, 86 milyon dolardan fazla bağış toplamış" dedi.

Terkoğlu'nun yazısının devamı şöyle:

"Peki, TÜRKEN bu paraları nasıl kullanıyor?

En bilineni, New York’un pahalı bölgesi Manhattan’da, yurt gerekçesiyle, 15.5 milyon dolara alınan ve 21 katlı inşaat yapılan gayrimenkul. Projeye göre, TÜRKEN bu binanın ilk iki katını ticarethane olarak kullanacak.

Öte yandan vakıf, boksör Muhammed Ali’nin çiftliğini 2.5 milyon dolara satın aldı.

Bu kadar değil...

Polat’ın kitabındaki bilgilere göre TÜRKEN’in New York, Washington, Boston, Şikago gibi şehirlerde, tek kişilik odaları 1300 dolara, çift kişilik odaları 800 dolara kiraladığı anlaşmalı evleri var.

Son iki sene bilinmese de 30 Haziran 2020 itibarıyla, TÜRKEN’in toplam varlığı 67 milyon dolar.

CHP’nin açıkladığı son vergi beyannamesinde, vakıf, o yıl burs vermediğini açıkladı. Haliyle, daha çok gayrimenkul ve paralarıyla anılır oldu.

Elbette bu gayrimenkullerin ABD’ye ödenen vergisi de var. Örneğin, 2016 yılında 120 bin 731 dolar, 2017 yılında da 158 bin dolar emlak vergisi ödenmiş görünüyor."