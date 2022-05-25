Kılıçdaroğlu'nun videosu Ankara'yı salladı: Nedir bu TURKEN Foundation?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:11

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurtdışına para aktardığını iddia etti. Paravan yapı üzerinden ABD'de oturma ve çalışma izni çıkarılmak istendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde paylaştığı video ise Ankara'da siyaset gündemini sarstı.

Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi.

"AİLENDEN KİM ALIYOR BU PARALARI, KARŞI TARAFTA"

Kılıçdaroğlu, “Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme” açıklamasını yaptı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından TÜRGEV ve Ensar Vakfı açıklama yaptı. TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan yapılan ortak açıklamada para transferi reddedilmeyerek TURKEN vakfının şeffaf bir kurum olduğu öne sürüldü.

AKP'Lİ İSİMLER SIRAYA GİRDİ

Öte yandan CHP liderinin açıklaması AKP cephesinde hareketliliğe neden oldu. AKP'li isimler iktidar yanlısı A Haber'de yanıt verme sırasına girdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu 'FETÖ kumpası' ile suçladılar.

BÜYÜMEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de kurduğu TURKEN Foundation'ın toplam varlıklarındaki büyümeye dair dikkat çeken bilgiler açıklamıştı.

CHP'nin ABD Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada TURKEN Foundation'un vergi beyannamesine ulaşıldığı belirtilerek "ABD Gelir Dairesi’nden (IRS) aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene TURKEN Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş" bilgisi verilmişti.

ESRA ALBAYRAK VE BİLAL ERDOĞAN İMZALI

Turken Foundation 2014 senesinde ABD'de ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu olarak açıldı.

Turken'in misyonunda öğrencilere burs ve yurt seçeneği sağlamak yer alırken vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam bursun ise sıfır dolar olduğu ortaya çıktı.

Vakfın ülkedeki kuruluş belgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunuyor. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.