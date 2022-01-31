Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu

31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:35

Antalya'nun Konyaaltı içlesindeki olay, saat 20.15 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan Enver N. (39) ile Telman F. (35), arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için kafede bir araya geldi.

KAFASINA VE KARNINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F., iddiaya göre aracına bineceği esnada kafe önündeki Enver N’ye tabancayla ateş etmeye başladı.

Kafasına ve karnına iki kurşun isabet eden Enver N. yere yığıldı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Enver N, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sokağı araç ve yaya girişine kapatan polis ekipleri, olay yerinde 4 mermi kovanı ve bir bıçak buldu.

Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan Telman F. Kemer ilçesinde yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.