Baro başkanları Anayasa Mahkemesi için aday belirleyecek

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Celal Mümtaz Akıncı’nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle baro başkanları, TBMM tarafından seçilmek üzere 15 Ocak’ta üç aday belirleyecek. TBB’ye, seçim için başvuran 32 aday arasında, halihazırda baro başkanı olanların yanı sıra eski AKP yöneticisi de bulunuyor. Seçime ilişkin konuşan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, “Hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkelerinden vazgeçmeyen, insan hakları ile demokratik cumhuriyetin değiştirilemez maddelerine sıkı sıkıya bağlı bir aday seçilmeli” dedi.

15 üyeden oluşan AYM’nin bir üyesi, baro başkanları tarafından belirlenen ve TBMM’ye gönderilen avukatlar arasından seçiliyor. Akıncı da Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı sırasında baro başkanları tarafından AYM üyeliğine aday gösterilmiş, TBMM’de yapılan oylama sonucu üye olmuştu. Akıncı’nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle baro başkanları yeniden sandığa gidiyor. Bu kapsamda, üyelik başvuruları alınmaya başlamıştı. Başvuru süresi 31 Aralık itibarıyla tamamlanmadı. Toplam 32 geçerli başvuru yapıldı. Başvuranlar arasında halihazırda baro başkanı olan Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun ve Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar gibi isimler yer aldı. Ankara Barosu Başkanlığı yapan, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na yakınlığıyla bilinen Sema Aksoy ve eski AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak’ın da başvuranlar arasında olması dikkat çekti. Baro başkanları, 15 Ocak’ta TBB’de yapılacak seçim ile TBMM’ye gönderilecek üç adayı belirleyecek.

"ADİL VE HAKKANİYETLİ"

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, seçimi Cumhuriyet’e değerlendirdi. Üyenin avukatlar arasından seçilecek olmasının temsiliyet açısından önemli olduğuna dikkat çeken Koranel, “Hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkelerinden vazgeçmeyen, insan hakları ile demokratik cumhuriyetin değiştirilemez maddelerine sıkı sıkıya bağlı bir aday seçilmeli. Anayasa ve yasalar neyi hükmediyorsa ona göre karar verecek birinin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçilecek kişi, vicdanıyla hukuki değerlendirmesini yaparak, adil ve hakkaniyetli kararlar verecek bir kişi olmalı” dedi. 15 Ocak’taki seçimde, belirttiği kriterlere en yakın adaya oy vereceğini vurgulayan Koranel, “Umuyorum ki hangi aday seçilirse seçilsin, savunma adına orada olduğunu, yasadan kaynaklanan ve doğan hakları büyük bir ihtimamla kullanacağını unutmadan adaletin tesisine yardımcı olur. Zira AYM’nin önünde birçok önemli dosya mevcut ve özellikle bireysel başvurularla AYM’nin ülkedeki hukukun birliği anlamında hayati bir işlevi mevcut. Bu nedenle yapılacak oylamayı çok kritik görüyorum” ifadelerini kullandı.