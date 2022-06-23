Baro yöneticilerinin yargılandığı 'Ali Erbaş’a hakaret davası' 1 Kasım'a ertelendi

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nisan 2020’deki “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” başlıklı cuma hutbesinde, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” dedi.

Diyanet’e tepki gösteren Ankara Barosu Erbaş’ı kınayarak “Görevde olduğu sürece çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp, kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalı” açıklaması yaptı. Bunun üzerine dönemin Ankara Barosu Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın da arasında olduğu yöneticiler hakkında dava açıldı. Duruşması öncesi mütalaa sunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların cezalandırılması istedi. Duruşmada, mütalaaya ilişkin süre isteminde bulunulması nedeniyle dava 1 Kasım’a erteledi.

