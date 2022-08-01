Bartın Irmağı'ndaki 'balık ölümlerine' inceleme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Irmağı'nda meydana gelen ölü balık vakalarına ilişkin çalışma başlattı. Bakanlık, bölgeden numune alarak incelemeye gönderdi.
Bartın- Karabük yolu Potbaşı Köprüsü altından geçen Bartın Irmağı’nda binlerce balık, kıyıya vurdu. Suyun az olduğu bölümlerde sabah saatlerinde ölü balıklar görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, ölü balıklardan inceleme için numune aldı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de balıkların toplanmaması ve yenilmemesi uyarısında bulundu.
"SEL FELAKETİNDEN SONRA SU SEVİYESİ DÜŞMEYE BAŞLADI"
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yaz aylarında Bartın Irmağı'nda zaman zaman bu tür balık ölümleri hadisesini yaşıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin sonrasında ırmaktaki su seviyesi düşmeye başladı. Balıkların oksijen yetersizliğinden ya da başka bir durumdan mı öldüğü konusunda ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı. Sonuca göre hareket edeceğiz” dedi.
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