Bartın’da 3 gazeteci muhtar adayı oldu: 'Haber için yarışıyorduk, hizmet için yarışmak istiyoruz'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:53

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:56

Bartın’da gazetecilik yapan ve 14 yıldır basın sektöründe yer alan Mustafa Kurt, Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Muhtarlığına talip olurken, haber sitesi editörü Hasan Camcı, Çaydüzü Mahallesi’ne, sosyal medya editörü olan Serkan Girgin, Bartın’a bağlı Karaçay Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

Daha önce haberi en hızlı bir şekilde duyurmak için haber üretim yarışında olan 3 meslektaştan her biri, ayrı mahalle ve köyde muhtar olabilmek için adaylığını açıkladı.

Mahalleliden olumlu tepkiler alan muhtar adayları, seçilmeleri halinde gazetecilik mesleğinin avantajlarını da kullanarak, tüm sorunları çözmek ve yapılacak hizmetleri mahalle ve köylerine getirmek istiyor.

"BEN DÜŞÜNMÜYORDUM"

Buğurlar Köyü Muhtar Adayı olan ve 14 yıldır Gazetecilik yapan Mustafa Kurt, “Gazetecilik mesleği nedeniyle, bürokrat ve siyasetçilerle daha yakından çalışma fırsatı yakaladım. Ben adaylığı düşünmüyordum. Köylülerin talebi ve baskısı üzerine aday oldum. Böyle bir yarışa baş koydum.

31 Mart yerel seçimlerinde, muhtar seçilmem halinde, tüm imkanlarımı köyüm için seferber edeceğim. Gazetecilik mesleğinde sürekli haber için koşuştururken, insanlarla iletişim halinde, çaba ve yoğun çalışma temposundaydık. Muhtar seçilirsem, aynı çaba ve yoğunlukla hizmet için mücadele edeceğim” dedi.

“HABER İÇİN YARIŞIYORDUK”

5.5 yıldır sosyal medya haberciliği yapan ve Karaçay Mahallesi Muhtar Adayı Serkan Girgin, bugüne kadar meslektaşları ile haberi en hızlı duyurmak için yarıştıklarını hatırlatarak, bundan sonra da kendisinin ve diğer 2 meslektaşının da seçilmesi halinde ise hizmet için yarışacaklarını kaydetti.

Girgin, “Basın mensubu olarak, haberi yetiştirmek, okuyucularımıza hızlı bir şekilde ulaştırmak için çabalıyor, koşturuyorduk. Şimdi muhtar adayı olduk. Muhtar olursak, vatandaşlarımızın hizmet alması, sorunların çözümü için bu yarışın içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

"YARI KAMU HİZMETİ VERİYORDUK"

24 yıldır medya sektörünün içerisinde bulunan ve Çaydüzü Mahallesi Muhtar Adayı olan Hasan Camcı ise, aday olma nedenini ise, “Basın mensupları olarak yarı kamu hizmeti veriyorduk. Bu hizmeti tamamlayıcı olması için muhtarlığa aday olduk. Çok güzel tepkiler, dönüşler aldık. İnşallah, muhtar oluruz. Biz kazanırsak, siz kazanacaksınız. Hep beraber kazanacağız. Bartın kazanacak, ülkemiz kazanacak.

2 gazeteci arkadaşımız da muhtar adayı, kendi mesleklerinde çok başarılı ve çalışkan arkadaşlarımız. Buradan ben de onlara seçim yarışında başarılar diliyorum. Seçmenlerine de diyorum ki, gazeteci arkadaşlarımız muhtar olursa, hizmetler daha hızlı, daha akışkan ve daha kolay gelecektir. Sorunlar daha hızlı çözülecektir. Çünkü biz basın mensupları olarak, vatandaşların sorunlarını üst makamlara, yani bürokrat ve siyasilere hızlıca taşıyoruz. Sorunun da hızlıca çözülmesinde vesile oluyoruz” diyerek anlattı.