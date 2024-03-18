Bursa'da muhtarlık binasına saldırı: 'Bunlardan birinin yaptığını düşünüyorum'
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.
Muhtarlık binasına gelen muhtar Halim Yiğit, sabah saatlerinde kapı camının kırıldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Açıklama yapan mahalle muhtarı Halim Yiğit, "Bu mahallede, madde bağımlılarının yuvasıydı burası. Şimdi belediye de buraya içeriye kamera takınca, burayı düzenleyince yuvası bozuldu bunların. Yani bunlardan birinin yaptığını düşünüyorum. İşte kapının camını kırmışlar, akşam saat 10-11 civarı. Burada kamera var. Sabahları seçim pusulası dağıtıyorum. Şikayetçi olacağım" dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!