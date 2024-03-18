Bursa'da muhtarlık binasına saldırı: 'Bunlardan birinin yaptığını düşünüyorum'

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:25
Bursa'da muhtarlık binasına saldırı: 'Bunlardan birinin yaptığını düşünüyorum'
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Muhtarlık binasına gelen muhtar Halim Yiğit, sabah saatlerinde kapı camının kırıldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Açıklama yapan mahalle muhtarı Halim Yiğit, "Bu mahallede, madde bağımlılarının yuvasıydı burası. Şimdi belediye de buraya içeriye kamera takınca, burayı düzenleyince yuvası bozuldu bunların. Yani bunlardan birinin yaptığını düşünüyorum. İşte kapının camını kırmışlar, akşam saat 10-11 civarı. Burada kamera var. Sabahları seçim pusulası dağıtıyorum. Şikayetçi olacağım" dedi


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