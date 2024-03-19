Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci silahlı saldırı!

Bağcılar ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi’nde muhtar adayı olan Münevver Adan'ın seçim ofisine, 4 gün için iki kere silahlı saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 08:44
Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci silahlı saldırı!
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak’ta saat 22.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yavuz Selim Mahallesi muhtar adaylarından biri olan Münevver Adan, 4 gün arayla ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Son yaşanan olaydan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde yine aynı kişiler olduğundan şüphelenilen şahısların, Adan’ın seçim ofisi olarak kullandığı yerin önüne gelerek 5 el ateş ettiği öğrenildi.

Plakasız bir motorla gelerek ateş eden yüzü kapalı şahısların kimliği belirlenemedi.

"BİR CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Saldırının 4 gün içerisinde ikinci kez tekrarlandığını ve kendilerini korkutmak amaçlı yapıldığını belirten Münevver Adan, şöyle konuştu:

“Yavuz Selim Mahallesi muhtar adayıyım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Yaklaşık 4 gün önce büronun önünde havaya 5 el ateş ettiler. Bugün tekrar havaya ateş ettiler. Sanırım bizi korkutmak amacıyla yapıyorlar. Kim olduklarını bilmiyoruz. Benimle birlikte 3 aday var, bunu yapan adaylardan biri. Polis ekipleri geçen gün çalışma yürüttü ancak plaka yok ve kafalarında kask olduğu için bir şey bulamadılar. Tutanaklarımız var. Bugün de geldiler ve tutanak tuttular. Sözlü bir tehdit de ulaşmadı. Geçen sefer de saat 02.00 civarlarıydı, havaya 5 el ateş edip gittiler. Büroya bakarak havaya ateş edip gidiyorlar. Biz bunun nedenini anlayamadık, bir can güvenliğimiz yok.” 


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