Mardin’de camide yangın paniği!
Artuklu ilçesinde bir camide çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Emekli ikramiyesine zam geliyor!
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler