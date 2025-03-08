Mardin’de camide yangın paniği!

Artuklu ilçesinde bir camide çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin’de camide yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:32

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



Etiketler: #Cami #itfaiye #Yangın #mardin

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