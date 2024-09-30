Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi
Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
September 30, 2024
Etiketler: #Bartın #Bartın Valiliği #eğitim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li vekil istifa etti
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- Zincir markette skandal olay
- Akbank'tan 'veri sızıntısı' iddiasına açıklama
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Katil Özyağcı'dan gazetecilere 'tetik' hareketi!
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!