Kan donduran vahşet! Bartın'da bina önüne kesilmiş kedi başı bırakıldı

Bartın'da bir binanın önünde kesilmiş kedi başı bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:07
Kan donduran vahşet! Bartın'da bina önüne kesilmiş kedi başı bırakıldı
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Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı tepkiler büyürken, Bartın'da kan donduran vahşet tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir binanın önüne kesilmiş kedi kafası bırakıldığı görüldü.


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