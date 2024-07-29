Kan donduran vahşet! Bartın'da bina önüne kesilmiş kedi başı bırakıldı
Bartın'da bir binanın önünde kesilmiş kedi başı bulundu.
Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı tepkiler büyürken, Bartın'da kan donduran vahşet tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir binanın önüne kesilmiş kedi kafası bırakıldığı görüldü.
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