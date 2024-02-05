Manisa'da feci olay... Tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:57
Manisa'da feci olay... Tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kuzenlerinin kavgası sırasında tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacıishak Mahallesi'nde yaşanan olayda P.D. ve kuzeni P.K. arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda 10 yaşındaki Nazım Kaya, tüfekle vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya'nın, yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan P.D. ile P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 10 yaşındaki Nazım Kaya'nın cenazesi, Akhisar Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.


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