Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi... 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:22

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:22

Bartın'daki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören ve İnci Bankoğlu Yurdu'nda kalan 90 öğrencinin bir kısmında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ambulanslarla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.