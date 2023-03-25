Liman inşaatında çalışan 24 işçide zehirlenme şüphesi!

Zonguldak'ta iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 24 işçinin hastaneye başvurduğu aktarıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:07
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Filyos’taki liman inşaatında çalışan işçiler iftarda yedikleri yemekten sonra mide rahatsızlığı şikâyetleri yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Limanda özel bir firmada çalışan 50 işçiden 24'ü Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruştursa başlatıldı.

Akşam yemeği menüsünde tavuk sote, bulgur pilavı, salata, çorba ve tatlı olduğu öğrenildi.


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