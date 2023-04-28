Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı... 22 öğrenci taburcu edildi!
Çorum'da Büyük Düvenci Ortaokulu'nda eğitim gören ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 öğrenci taburcu edildi. Zehirlenme iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatılırken, öğrencilere dağıtılan yemeklerden de numune alındı.
Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 öğrencinin tedavileri tamamlandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan öğrenciler, kontrollerin ardından taburcu edildi.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gıda zehirlenmesi iddiası hakkında idari soruşturma başlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, analiz etmek üzere okulda öğrencilere dağıtılan yemekten numune aldı.
NE OLMUŞTU?
Çorum'un Büyük Düvenci beldesindeki Büyük Düvenci Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 22 öğrenci, dün mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
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