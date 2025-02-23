Bartın'da kar keyfi hastanede bitti... Tepsiyle kayarken duvara çarptı

Bartın’da karın keyfini çıkarmak isteyen bir genç kız, tepsiyle kayarken duvara çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da kar keyfi hastanede bitti... Tepsiyle kayarken duvara çarptı
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:31

Bartın’da etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde kazalara neden oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışını fırsat bilen Ş.S., tepsiyle kaymak istedi. Ancak genç kız, kayarken hızını kontrol edemeyerek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketsiz kalan genç kızı görenler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı hastaneye kaldırdı. Ş.S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtildi.


Etiketler: #Bartın #kar yağışı

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