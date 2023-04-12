Bartın'da kundaklama iddiası: 3 ev yandı, 1 kişi yaralandı
Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı. Kundaklama iddiası üzerine köyde yaşayan M.Ö. (40) gözaltına alındı.
Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde dün gece 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mehmet Öztürk’e (37) ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan Mehmet Canbakış (35) ve Sedat Eğridağ’a (70) ait evlere sıçradı.
EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbarla Kurucaşile ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
1 KİŞİ YARALANDI
Yangın sırasında kendi evine alevlerin sıçmaması için hortum tuttuğu sırada kolunda yanıklar oluşan Sebahattin Yurttürk yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine köyde yaşayan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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