Bartın’da öğrencilerden su eylemi: KYK yurdunun yönetimi protesto edildi

Bartın’da üniversite öğrencileri 2 gündür kentte yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.

Bartın’da öğrencilerden su eylemi: KYK yurdunun yönetimi protesto edildi
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:47

Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri kentte yaşanan su kesintileri nedeniyle tepki gösterdi. Yurt önünde slogan ve tezahüratlar yapan öğrencilere, yurt içinde kalan arkadaşları da odalarındaki ışıkları açıp, kapatarak destek verdi.

Öte yandan, iki gündür arıza nedeniyle yaşanan kesintiler, eylemin ardından sona erdiği öğrenildi.

Eylem, öğrenciler tarafından sosyal medyada 'İnsanca yaşamak istiyoruz!!'' mesajıyla paylaşıldı. 


Etiketler: #Bartın #kyk

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