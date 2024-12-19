Gümüşhane'de KYK yurdunda intihar: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Gümüşhane’nin Köse ilçesinde kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunun 6. katından atlayarak intihar ettiği iddia edilen kız öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane’nin Köse ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
İddiaya göre Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Eda Özge Akın isimli kız öğrenci gece saatlerinde kaldığı yurdun 6. katında bulunan pencereye çıktı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu fark eden yurt görevlileri kız öğrenciyi ikna etmeye çalıştı. Akın, bulunduğu pencereden atlayarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri intihar eden Eda Özge Akın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kız öğrencinin cansız bedeni Köse Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Gümüşhane #KYK yurdu #intihar
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