Bartın'da oto tamircisi işyerinde ölü bulundu!
Bartın'da oto tamircisi işyerinde ölü bulundu.
Çaydüzü Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Bekir Aydın'dan (38) bir süre haber alamayan yakınları işyerine geldi.
İşyerinde bir aracı çalışır vaziyette bulan ve yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: #Bartın #oto tamirci #ölü bulundu
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