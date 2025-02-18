Kocaeli'nde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!
İzmit ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Mehmet Recai Pirimoğlu, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mehmet Recai Pirimoğlu'ndan (79) 2 gündür haber alamayan yeğeni, endişe duyarak evine gitti. İçeriye giren yeğeni, Mehmet Recai Pirimoğlu'nu koltuk üzerinde hareketsiz halde buldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Pirimoğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşlı adamın son yıllarda çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #cansız beden #kocaeli #İzmit #Hastalık
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