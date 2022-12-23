Bartın'da sokak ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı
Bartın merkezde iki grup, sokakta tekme tokat kavga etti. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, aldığı darbelerle yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bartın Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kıs süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayla birlikte taraflar, birbirlerine tekme tokat saldırdı.
Araya girenler tarafları ayırırken, polise de haber verdi. Aldığı darbelerle yaralanan E.P., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansa bindirilmek istenince direndi.
Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.P., tedaviye alındı. Olaya karışanlar, bölgeden uzaklaşırken kavga anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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