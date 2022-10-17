Bartın'daki maden faciası: Soruşturmada arama ve el koyma işlemleri tamamlandı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekibin, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladığı bildirildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor.
ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personelden oluşan özel bir ekip görevlendirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konulduğu ifade edilerek, "Maden kazası sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 5 cumhuriyet savcısı ile 4 bakanlık müfettişinin görev aldığı soruşturma tahkikatı kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personellerden oluşan özel ekiple soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı. Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince el konuldu" denildi.
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