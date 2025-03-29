Bartu Küçükçağlayan'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray için 'boykot' kararı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:50

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:51

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

SPOR KULÜPLERİ SESSİZ KALDI

Yapılan gösterilere ve polislerin sert müdahalelerine bazı ünlü isimler tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti.

Bu süreçte spor kulüplerinin sessizliği de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın tepkisini çeken ise ilgi alanında olan futbol kulüpleri oldu.

"HERKESE BİR CEVABIM VARDI, ARTIK YOK"

Oyuncu, 19 Mart’tan bu yana yaşananlara herhangi bir tepki vermeyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı boykot etmeye başladı.

Sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Bartu Küçükçağlayan “Yıllardır bana ‘futbol seyretmeni sana yakıştıramıyorum’ diyen herkese bir cevabım vardı artık yok!” yazdı.