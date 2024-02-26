Bartu Küçükçağlayan, konserine mini eteğiyle çıktı... Tarzı beğeni topladı

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde sahneye yine etekle çıktı. Küçükçağlayan'ın tarzı sosyal medyada beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:51
Bartu Küçükçağlayan, konserine mini eteğiyle çıktı... Tarzı beğeni topladı
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"Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, son konserlerinden birinde sahneye etekle çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde oyunculuk kariyeriyle tanınan Küçükçağlayan, aynı zamanda müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. 2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile evlenen ünlü isim, sahne performanslarıyla da kendine hayran bırakıyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle eteğinin tarzı, birçok kişinin beğenisini kazandı. Küçükçağlayan'ın giyimi, bazıları tarafından lise öğrencisinin okul üniformasını andırıyor ve TikTok gibi platformlarda binlerce beğeni topluyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı ve performansları, hayranları tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.


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