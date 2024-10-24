Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti: Can Göktuğ Boz'un cezası onandı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul'da yolda kendi halinde yürüyen mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasını onadı.
Daire, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Buna göre Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.
Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.
EVİNDE ÇOK SAYIDA KESİCİ DELİCİ ALET BULUNMUŞTU
Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi.
Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.
Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlikleri belli oldu
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş
- Milli Savunma Bakanından çarpıcı sözler!
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM