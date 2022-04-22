Son Dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Boz'un cezası belli oldu
Son dakika gelişmesi... Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.
Davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
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