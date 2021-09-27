HDP'nin açıkladığı deklarasyona Demirtaş'tan ilk değerlendirme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin bugün açıkladığı deklarasyon için “HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:42
HDP'nin açıkladığı deklarasyona Demirtaş'tan ilk değerlendirme
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Selahattin Demirtaş, HDP’nin bugün açıkladığı deklarasyonu sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

"Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir. HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun."


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