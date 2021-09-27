HDP'nin açıkladığı deklarasyona Demirtaş'tan ilk değerlendirme

Selahattin Demirtaş, HDP’nin bugün açıkladığı deklarasyonu sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.

"Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir. HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun."