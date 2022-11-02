Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın neden hayatını kaybetti?
Ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğdu. Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın neden hayatını kaybetti?
Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, dün meslektaşı Rıza Akın'ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Samancılar bu sabah kahreden haberi duyurdu.
RIZA AKIN KİMDİR?
Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Profesyonel oyunculuğa Ankara Birlik Tiyatrosu'nda başladı. u. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.
RIZA AKIN EVLİ Mİ?
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.
RIZA AKIN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü oyuncu Rıza Akın dün (1 Kasım) beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Akın kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi Akın'ın dostu Menderes Samancılar Twitter'dan duyurdu.
RIZA AKIN KAÇ YAŞINDAYDI?
Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti.
RIZA AKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2022 Sevmedim Deme
2021-2022 Kalp Yarası
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2020 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
2020 Bayi Toplantısı
2020 Ceviz Ağacı
2020 Alef
2019 Canevim
2017 Aile Arasında
2016 Cesur Yürek
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2015 Madımak: Carina'nın Günlüğü
2014 Ben O Değilim
2014 Kardeş Payı
2013 Üç Yol
2013 Hükümet Kadın
2012 Gözetleme Kulesi
2011 Alev Alev
2011 Tövbeler Tövbesi
2011 Kılıç Günü
Küçük Günahlar
2010 Samanyolu
2010 Oğul
2010 Saç
2009 Masumlar
2009 Neşeli Hayat
2009 Karanlıktakiler
2009 Hesaplaşma
2008 Son Bahar
2008 Tatil Kitabı
2008 Süt
2008 Kırk
2008 Kalpsiz Adam
2006 Rıza
2005 Beyaz Gelincik
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