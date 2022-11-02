Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın neden hayatını kaybetti?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:56

Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, dün meslektaşı Rıza Akın'ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Samancılar bu sabah kahreden haberi duyurdu.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Profesyonel oyunculuğa Ankara Birlik Tiyatrosu'nda başladı. u. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

RIZA AKIN EVLİ Mİ?

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ünlü oyuncu Rıza Akın dün (1 Kasım) beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Akın kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi Akın'ın dostu Menderes Samancılar Twitter'dan duyurdu.

RIZA AKIN KAÇ YAŞINDAYDI?

Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti.

RIZA AKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2022 Sevmedim Deme

2021-2022 Kalp Yarası

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2020 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

2020 Bayi Toplantısı

2020 Ceviz Ağacı

2020 Alef

2019 Canevim

2017 Aile Arasında

2016 Cesur Yürek

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2015 Madımak: Carina'nın Günlüğü

2014 Ben O Değilim

2014 Kardeş Payı

2013 Üç Yol

2013 Hükümet Kadın

2012 Gözetleme Kulesi

2011 Alev Alev

2011 Tövbeler Tövbesi

2011 Kılıç Günü

Küçük Günahlar

2010 Samanyolu

2010 Oğul

2010 Saç

2009 Masumlar

2009 Neşeli Hayat

2009 Karanlıktakiler

2009 Hesaplaşma

2008 Son Bahar

2008 Tatil Kitabı

2008 Süt

2008 Kırk

2008 Kalpsiz Adam

2006 Rıza

2005 Beyaz Gelincik



