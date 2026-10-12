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Başakşehir’de otomobil kapısından sarkan yolcuya para cezası: Araç trafikten men edildi

Başakşehir’de otomobil kapısından sarkan yolcuya para cezası: Araç trafikten men edildi

12.10.2026 10:04:00
Güncellenme:
DHA
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Başakşehir’de otomobil kapısından sarkan yolcuya para cezası: Araç trafikten men edildi

Başakşehir’de seyir halindeki bir otomobilin kapısından sarkarak trafiği tehlikeye düşüren yolcu ve araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ve yolcuya toplam 13 bin 627 lira para cezası kesilirken otomobil trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim Pazar günü sosyal medyada paylaşılan ve bir yolcunun otomobilden sarktığını gösteren görüntülerin ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemelerinde, tehlikeli yolculuğun yapıldığı otomobilin sürücüsünün Mesut Y. araçtan sarkan yolcunun ise Ahmed M. olduğu belirlendi. Yakalanarak adli işlemler için polis merkezine götürülen şüphelilerle yapılan görüşmede; olayın 11 Ekim saat 21.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Kuzey Yanyol Caddesi üzerinde gerçekleştiği doğrulandı.

13 BİN 627 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü Mesut Y. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Saygısızca ve kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak' maddesinden bin lira, 'Sigortasız araç kullanmak' maddesinden bin 246 lira, 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' maddesinden 5 bin 662 lira ve 'Yükü karayoluna düşecek şekilde yüklemek' maddesinden 3 bin lira ceza kesildi.

Araçta bulunan yolcu Ahmed M.'ye ise 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddesinden 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.

İki kişiye toplam 13 bin 627 lira para cezası kesilirken, cezai işlem uygulanan otomobil trafikten men edildi.

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