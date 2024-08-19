Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet aldığı belirlenen 6’sı memur 17 şüpheli gözaltına alındı
Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri yaptığı belirlenen 6’sı memur 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri yapıldığı ve Tapu Müdürlüğü’nde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği belirlendi.
Yapılan araştırmalarda iş takipçiliği yapan emlakçıların rüşvet olarak verecekleri parayı Tapu Müdürlüğü’nde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı da tespit edildi. 107 suça konu tapu işleminde güncel enflasyon değeri yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde edildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ağustos günü İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı, 2 tapu memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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