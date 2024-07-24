Rüşvetten hüküm giymişti: Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Menendez istifa etti

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:13

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:13

Türkiye karşıtı tutumuyla da bilinen Demokrat Partili Senatör istifa çağrılarına direniyordu. İstifa etmesini isteyenler arasında Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer de vardı.

Menendez’in istifa kararı Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra duyuruldu.

Senato Dış ilişkiler Komisyonu’nun eski Başkanı Menendez 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi ve onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Menendez'in cezası 29 Ekim'deki duruşmada belli olack.

70 yaşındaki Menendez masum olduğunu söylüyor ve hüküm giydiği duruşmanın ardından yaptığı açıklamada “yeminini asla ihlal etmediğini” savundu. Men

Senato oturumunda okunan istifa, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

New York Times gazetesi Ağustos sonu istifasıyla, Menendez’in bir ay daha Senatör maaşı alacağını ve sağlık sigortasından faydalanacağını yazdı. Mali sıkıntılar çektiği belirtilen Menendez’in eşi Nadine kanser tedavisi görüyor.

BBC, Menendez’in ofisinden yorum isteğinde bulundu, ancak yanıt alamadı.

Bob Menendez, kararı temyize götüreceğini belirtiyor.

Bob Menendez ilk olarak 1993’te Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmişti. Daha sonra 2006’de New Jersey Valisi seçildikten sonra istifa eden John Corzine’in yerine Senato’ya atandı.

Menendez’in yine rüşvetle suçlandığı 2017’deki dava düşmüştü.

Ancak savcılar bu kez dokuz hafta süren davada jüriyi Menendez’in Katar ve Mısır yönetimlerine yardımcı olmak için rüşvet aldığına ikna etmeyi başardı.

Savcılar Menendez’in evinde zarflara ve paltolara saklanmış 480 bin dolardan fazla nakit para değeri 100 bin doları aşan külçe altınlar bulunduğunu belirtti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Menendez, Eylül 2023’te hakkında dava açılmasından sonra Komite Başkanlığından istifa etmişti.

Aynı davada Wael Hana ve Fred Daibes adlı iki iş insanı da yargılanıyor. Sanıklar, Mısır’a yasa dışı yardımda bulunmak ve Katar merkezli bir yatırım fonundan milyonlarca dolar almak için Menendez ile irtibata geçmekle suçlanıyor.

Jose Uribe adlı üçüncü bir iş insanı ise suçunu kabul etti ve mahkemede Menendez aleyhine ifade verdi.

TÜRKİYE KARŞITI TUTUM

ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla da bilinen Menendez, Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Menendez, Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı süresince ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıktı. ABD Kongresi, Ocak ayında jetlerin ve modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışını onayladı.

Menendez 2019’daki S-400 krizi sırasında da ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA) Türkiye’ye uygulanmasındaki kilit isimlerden biriydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüşvet ve yolsuzluk davasının açılması sonrası Eylül 2023’te Menendez için "Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor” demişti.