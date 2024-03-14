Başakşehir'de 3 kişi İETT şoförünü bıçakladı: Olay yerinden kaçtılar!
İstanbul Başakşehir'de dün akşam trafikte bir sürücü ile İETT şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga bıçaklı saldırı ile bitti.
Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile tartıştı.
Araçtaki 3 kişi İETT sürücüsüne saldırdı. Saldırganlar yaşanan arbedede İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı
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