Başakşehir'de 3 kişi İETT şoförünü bıçakladı: Olay yerinden kaçtılar!

İstanbul Başakşehir'de dün akşam trafikte bir sürücü ile İETT şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga bıçaklı saldırı ile bitti.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:34
Başakşehir'de 3 kişi İETT şoförünü bıçakladı: Olay yerinden kaçtılar!
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Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile tartıştı.

Araçtaki 3 kişi İETT sürücüsüne saldırdı. Saldırganlar yaşanan arbedede İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı


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