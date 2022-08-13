Başakşehir'de beton pompası taşıyan kamyon devrildi
İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompası taşıyan kamyon devrildi. Kazada kabinde sıkışan şoför yaralı olarak çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 13.50 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 2745 Sokak'ta meydana geldi. Beton pompası taşıyan kamyon, Başakşehir'deki bir inşaat alanına doğru seyir halindeyken yokuş aşağı indiği sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyon şoförü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla şoför sıkıştığı kabinden yaralı olarak çıkarıldı.
Ambulansa alınan şoför, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Beton pompası taşıyan kamyonunun bağlı olduğu inşaat firması çalışanları da kaza sonrası olay yerine geldi.
Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya yapan kamyon havadan da görüntülendi.
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