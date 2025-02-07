Başakşehir'de fabrika yangını
Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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