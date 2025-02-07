Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Başakşehir'de fabrika yangını
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:55

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 


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