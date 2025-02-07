Başakşehir'de fabrika yangını

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:07

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.