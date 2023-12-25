Başakşehir'de gece kulübüne uzun namlulu silahla saldırı

Başakşehir'de bir gece kulübüne motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:30
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İstanbul Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün önüne gelen motosikletli 2 şüpheliden 1'i uzun namlulu silahla ateş etti.

Kurşunlar tabelalara isabet ederken şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 12 adet boş kovan buldu. İncelemenin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gece kulübüne geçtiğimiz günlerde de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.


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