Şanlıurfa’da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:30
Şanlıurfa’da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin (23), Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI

Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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