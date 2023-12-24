Beylikdüzü'nde sokakta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde motosikletli bir şüpheli, sokakta yürüyen iki kişiye silahla ateş etti. Saldırı sonucu ağır yaralanan B.E. ve S.T, hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:54
Beylikdüzü'nde sokakta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Beylikdüzü'ne bağlı Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta dün akşam saatlerinde B.E. (22) ile S.T'ye (27), sokakta yürüdükleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.E. ile S.T. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


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