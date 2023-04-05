Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı! Polis araya girdi...

İstanbul Başakşehir'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:09
Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı! Polis araya girdi...
Abone Ol google-news

Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi'nde, önceki gün saat 16.30 sıralarında Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye otobüsü Fatih Caddesi üzerinde park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı.

ZOR AYIRDILAR

Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kavga yurttaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı. İETT şoförü ve saldıranlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"

Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı.

AK, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi tabi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdılar. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Sonra da polis gelip görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü" dedi. 


Başakşehir iett saldırı

İlgili Haberler

İETT 700 şoförü daha kadrosuna katacak!

İETT 700 şoförü daha kadrosuna katacak!
İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir?

İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir?
Aksaray'da korkutan kaza: İETT otobüsü tramvaya çarptı!

Aksaray'da korkutan kaza: İETT otobüsü tramvaya çarptı!

En Çok Okunan Haberler