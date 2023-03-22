Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:42

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:42

İBB'den yapılan açıklamada, nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60'ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle sağlandığı belirtildi. Dünyanın farklı metropollerinde bu hizmet birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı sağlanırken, İstanbul’da bu hizmeti İETT tek başına sağlıyor. Peki, İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

İETT NE KADAR ŞOFÖR ALACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumlarından İETT, 700 yeni şoför alımı yapacak.

İETT ŞOFÖR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Tercihen lise mezunu



Otobüs Şoförlüğü deneyimi olan veya bu pozisyonu meslek edinmek isteyen, tercihen farklı marka/model otobüs kullanmış



En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan



Tercihen SRC - 2 belgesine sahip



Psikoteknik belgesi olan



Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış



Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış



Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış



Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek



Güler yüzlü, pozitif, hizmet kültürü gelişmiş, toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratmaya istekli



İstanbul içi yol bilgisine güvenen



İETT ŞOFÖR ALIMI BAŞVURURLARI NEREDEN YAPILIR?

En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkes, kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek.

İETT KADIN ŞOFÖR SAYISI KAÇ?

İETT, son 3 yılda başlattığı ve hali hazırda 115’e ulaşan kadın şoför sayısını da artırmak için özellikle kadınların da başvuru yapmasını arzu ediyor.