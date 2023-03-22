İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumlarından İETT, yeni şoför alımı yapacağını açıkladı. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar İETT'nin ne kadar şoför alacağını, şartların neler olduğunu araştırıyor. Peki, İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir?
İBB'den yapılan açıklamada, nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60'ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle sağlandığı belirtildi. Dünyanın farklı metropollerinde bu hizmet birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı sağlanırken, İstanbul’da bu hizmeti İETT tek başına sağlıyor. Peki, İETT şoför mü alacak? İETT şoför alımı ne zaman, ne kadar şoför alınacak? İETT şoför alımı şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...
İETT NE KADAR ŞOFÖR ALACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumlarından İETT, 700 yeni şoför alımı yapacak.
İETT ŞOFÖR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
- Tercihen lise mezunu
- Otobüs Şoförlüğü deneyimi olan veya bu pozisyonu meslek edinmek isteyen, tercihen farklı marka/model otobüs kullanmış
- En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan
- Tercihen SRC - 2 belgesine sahip
- Psikoteknik belgesi olan
- Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış
- Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış
- Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
- Güler yüzlü, pozitif, hizmet kültürü gelişmiş, toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratmaya istekli
- İstanbul içi yol bilgisine güvenen
İETT ŞOFÖR ALIMI BAŞVURURLARI NEREDEN YAPILIR?
En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkes, kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek.
İETT KADIN ŞOFÖR SAYISI KAÇ?
İETT, son 3 yılda başlattığı ve hali hazırda 115’e ulaşan kadın şoför sayısını da artırmak için özellikle kadınların da başvuru yapmasını arzu ediyor.
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