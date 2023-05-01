Başakşehir'de kadın cinayeti: 'Teklifini reddettiği' için sokak ortasında katletti

İstanbul Başakşehir'de aynı işyerinde çalışan A.U.'nun evine kadar giden ve onu dışarı çağıran erkek, teklifi reddedilince önce A.U.yu sonra da kendini vurdu.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:35
Başakşehir'de kadın cinayeti: 'Teklifini reddettiği' için sokak ortasında katletti
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Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında; tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U. ile aynı işyerinde çalışan erkek, A.U.'nun evine gitti. 

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran erkek, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen erkek, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu. 

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.


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