Başakşehir'de 'kalem fabrikasında' yangın paniği! Takviye ekip istendi...

İstanbul, Başakşehir'de iki katlı kalem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:02
Başakşehir'de 'kalem fabrikasında' yangın paniği! Takviye ekip istendi...
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Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan iki katlı kalem fabrikasında, önceki akşam saat 21.40 sıralarında; yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevleri fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

İlk giden ekipler, fabrikayı saran yoğun duman nedeniyle müdahalede güçlük çekerken, olay yerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Başakşehir Yangın itfaiye

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