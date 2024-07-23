Başakşehir'de panik anları: Hafriyat kamyonu alev alev yandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:55

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:43

Kayabaşı Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonda bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Bayram Sarıyıldırım'ın olduğu 34 GHH 454 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken lastiği patlayarak bariyerlere çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklenen kamyonun yakıt deposu delinerek alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede söndürüldü, Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili konuşan sürücü Bayram Sarıyıldırım, "Seyir halindeyken sağ teker gümledi. Bariyerlere çarptım, çarpmanın etkisiyle yakıt deposu patladı. Sürtünmeden dolayı yangın çıktı." İfadelerine yer verdi.