1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Adana'daki silahlı saldırıda 3 tutuklama!

Mustafa Ataman'ın evinde öldürülmesi, ailesinden 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:05
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos'ta Mustafa Ataman'ın (20) öldüğü, annesi Perihan (63), kardeşleri Orhan (42), Sabriye (33), Cabbar (27), Sümeyye (24) ve Zeynep Ataman'ın (21) yaralandığı silahlı saldırıya karışan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar G.G. (27), kuzeni M.G. (16) ve arkadaşı R.K. (25), adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ataman'ın ablası H.G. ile G.G.'nin amcasının evli olduğu, çift arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aileler arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametlerinde tabancayla vurulan Ataman hayatını kaybetmiş, 6 yakını da yaralanmıştı.


Adana Cinayet husumet Operasyon silahlı saldırı şüpheli tutuklandı

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