Başakşehir'de tek teker giden motosikletli ile otomobil çarpıştı!

Başakşehir'de cadde üzerinde süratli şekilde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye hafif ticari araç çarptı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:47
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Kaza, geçen günlerde saat 14.40 sıralarında, Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde tek teker ilerlemeye başladı.

Bu sırada hafifi ticari aracın sürücüsü park etmek için şerit değiştirince motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA ÇARPIŞTILAR"

Kazaya tanık olan mahalle sakini Yahya Kızılkaya, "Arkadaşlarımla dükkânımızda otururken, bir anda motorun ön kaldırarak geldiğini gördük. O sırada beyaz bir hafif ticari araç sağa doğru sinyal veriyordu, motorcu zaten ön kaldırdığı için bir anda çarpıştılar. Motorcu dengesini kaybetti, o sırada zaten başka bir arabaya çarparak durdu" dedi.


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