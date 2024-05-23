Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye servis aracı çarptı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:13

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:13

Başakşehir 16. Bölgede iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. isimli kişiye seyir halinde olan ve sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.E. isimli şahıs çarptı. Kaza sonrasında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi yere yığıldı. Kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen şahıs çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.