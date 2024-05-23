Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye servis aracı çarptı
Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucunda yere yığılan vatandaş ağır şekilde yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir 16. Bölgede iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. isimli kişiye seyir halinde olan ve sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.E. isimli şahıs çarptı. Kaza sonrasında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi yere yığıldı. Kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen şahıs çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Osmaniye'de yüz güldüren hasat: 9 liraya satılıyor
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!